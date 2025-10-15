Voorlezen op De Springschans

Uithoorn – Op basisschool de Springschans in Uithoorn is de Kinderboekenweek 2025 afgesloten met een bezoek van de Uithoornse kinderboekenschrijfster Pauline Zeij. Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘Op Avontuur’. Het konijn Joek gaat in ‘Het Boek van Joek’ ook op avontuur.

Na twee weken van activiteiten, zoals het voorlezen in de groepen door opa’s en oma’s, een beweegactiviteit in de speelzaal, het kiezen van het Gouden Penseel en een boekenruilmarkt, is de Kinderboekenweek weer geëindigd. De kinderen hebben genoten van al het (voor)leesplezier.

Op de foto: Pauline Zeij op de Springschans. Foto: aangeleverd.