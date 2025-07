Vier generaties aan tafel: wens van Sara uitgekomen

Regio – Een volle tafel, lekker eten en alle generaties bij elkaar, dát wenste Sara Houtenbos (36). Dankzij de Wensbank van het regionale Ziekenhuis Amstelland – met ook patiënten uit De Ronde Venen en Uithoorn – en Brasserie Rocks werd haar wens werkelijkheid: een gezellig familiediner voor maar liefst zeventien familieleden, van achterkleinkind tot overgrootouder.

‘Zo trots op opa en oma’

Hoofdrolspelers waren haar grootouders Jan (92) en Nel (90) Tibbertsma, beiden patiënt in Ziekenhuis Amstelland. “Oma heeft dementie en woont sinds kort in een verpleeghuis, opa woont nog zelfstandig en bezoekt haar trouw. Ondanks alles wat ze in de oorlog hebben meegemaakt, hebben ze hun kinderen grootgebracht met liefde, kracht en sterke waarden. Ze zijn er altijd voor ons. Ik ben zó trots op hen”, vertelt Sara.

Het 3-gangen diner vond plaats in het sfeervolle restaurant ROCKS, het leerlingenrestaurant van ROC Amsterdam. Vier generaties genoten zichtbaar: van het eten, de gesprekken en vooral van het samenzijn. “Je zag ze echt blij zijn”, zegt Sara. “Dit was zó waardevol voor ons allemaal.” De studenten van het ROC verzorgden het diner met toewijding. Een van hen straalde: “Vandaag was het extra leuk om in het restaurant te werken.”

De Wensbank van Ziekenhuis Amstelland vervult wensen van patiënten, bezoekers én medewerkers. Groot of klein, elke wens doet ertoe. Een speciaal wensencomité selecteert en vervult de mooiste wensen. Want echte aandacht en oprechte betrokkenheid maken het verschil, in en buiten het ziekenhuis.

Vier generaties aan tafel: de wens van Sara is uitgekomen. Foto: aangeleverd.