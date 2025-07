Vernieuwing skatepark Meerwijk: ontwerpsessies en vragenlijst

Uithoorn – Via de Nieuwe Meerbode – fysiek en online – en flyers werden kinderen en volwassenen uit de omgeving van skatepark Meerwijk uitgenodigd door de gemeente en haar partners voor de volgende stap: het uitwerken van de ideeën uit de buurtbijeenkomst in januari tot ontwerpschetsen voor de inrichting van het terrein. Op 23 juni gingen kinderen uit de schoolraden van De Kajuit en De Springschans aan de slag in de lerarenkamer van die laatste school. Er lagen plattegronden klaar waarop een paar dingen alvast waren ingetekend, zoals een nieuw slingerpad over het terrein en een paar vlakken voor grote onderdelen als een skatetrack of pumptrack, een speelveld en groenstroken.

In groepjes gingen de leerlingen in de weer met de ideeënlijst, foto’s van die nieuwe dingen, scharen en kleur- en plakstiften. Na afloop presenteerden alle groepjes hun inrichting aan de anderen.

Op 30 juni ’s avonds was de sessie voor iedereen uit de buurt en de wijdere omgeving. Ook leden van de ‘vaste’ klankbordgroep waren aanwezig in het gemeentehuis. Met soep en een broodje in de hand luisterden ze eerst naar een aantal presentaties die de scholieren hadden gemaakt. Daarna gingen zij zelf aan het werk. Bij het ontwerpen en later bij de presentaties werd druk gediscussieerd. De architecten van Bureau RIS maakten tijdens beide sessies aantekeningen en verzamelden alle schetsen. Daaruit maken ze één ontwerp, dat na de zomervakantie zal worden gepresenteerd.

Meedenken? Een uitgebreid verslag van de ontwerpsessies vindt u op www.uithoorndenktmee.nl/skatepark. Daar staat ook een vragenlijst open (zie Stap 2: ‘Dromen en ontwerpen’). Tot 1 augustus kunnen belangstellenden daar hun voorkeuren geven bij de onderdelen bewegen, ontmoeten, sporten en spelen.

Op de foto: Bij het ontwerpen en later bij de presentaties werd druk gediscussieerd. Foto: Gemeente Uithoorn.