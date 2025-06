Vernieuwing Prinses Christinalaan stap dichterbij

Uithoorn – Gemeente Uithoorn en woningcorporatie Eigen Haard hebben een belangrijke stap gezet richting vernieuwing van de wijk. Ze hebben een overeenkomst getekend, waarmee de bouw van 76 nieuwe middenhuurwoningen aan de Prinses Christinalaan mogelijk wordt. Een positieve ontwikkeling voor iedereen die op zoek is naar een fijne, betaalbare woning in een levendige buurt.

Vernieuwing na sloop

De bestaande woningen aan de Christinalaan 12 tot en met 82A voldeden al geruime tijd niet meer aan de huidige kwaliteitsnormen. Bovendien kampte Eigen Haard bij de woningen met funderingsproblemen, net als op verschillende andere plekken in de wijk. Renovatie was niet rendabel, waarop Eigen Haard besloot tot sloop. Inmiddels zijn de 57 verouderde sociale huurwoningen verwijderd, waarmee ook het troosteloze beeld van leegstand tot het verleden behoort.

Nieuw aanbod

Met het nieuwbouwplan van 76 middenhuurwoningen draagt Eigen Haard bij aan de woningbouwambities van de gemeente en aan de verbetering van de leefomgeving in Thamerdal. De nieuwe woningen sluiten aan bij de uitgangspunten van de Woonzorgvisie en de prestatieafspraken tussen de gemeente, Eigen Haard en de Huurdersvereniging. Door de toevoeging van middenhuur in Thamerdal ontstaat een meer gemengde wijk, met een gevarieerder woningaanbod.

Wethouder Ferry Hoekstra (Wonen) geeft aan: “We staan voor een grote opgave op de woningmarkt. Met deze ontwikkeling voegen we niet alleen extra woningen toe, maar zorgen we ook voor meer balans in het aanbod. Middenhuur is essentieel voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen die nu moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden.”

Heldere afspraken

De anterieure overeenkomst bevat afspraken over onder meer kostenverdeling, stedenbouwkundige randvoorwaarden, parkeren en aansluiting op de openbare ruimte. Deze afspraken vormen de basis voor de verdere uitwerking van het plan en de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Wethouder Jan Hazen (Ruimtelijke Ontwikkeling) vult aan: “Deze ontwikkeling is een mooie kans om Thamerdal toekomstbestendig te maken. Door duidelijke afspraken te maken over de inrichting van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige kaders, zorgen we voor een wijk die klaar is voor de toekomst.”

Betaalbare huur

“We hebben veel woningen in Thamerdal. Vanwege de grote behoefte en lange wachtlijsten voor betaalbare woningen willen we dit toch verder uitbreiden. Vooral als het zorgt voor meer variatie, want dat komt de wijk ten goede”, zegt Nicole de Vrij, directeur Ontwikkeling en Zakelijk Beheer bij Eigen Haard. “We investeren in duurzame, toekomstbestendige woningen die passen bij de behoeften van vandaag en morgen. Samen met de gemeente en andere partners zorgen we dat Thamerdal een wijk is waar mensen graag willen wonen. Deze nieuwbouw past daar naadloos in.”

Wethouders Hazen en Hoekstra tekenen met directeur De Vrij (Eigen Haard) voor vernieuwing van de Prinses Christinalaan. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.