Vermiste man levenloos uit water gehaald

Uithoorn/Amstelveen – De brandweer werd maandagmiddag opmerkelijk genoeg eerst gealarmeerd voor een woningbrand aan de Middenweg BP (Binnen Polder) in Amstelveen. Niet veel later werd de melding omgezet in ‘persoon te water’ waarop ook ambulances, politie, duikteam en traumaheli uitrukten. Binnen enkele minuten waren brandweer Uithoorn en de eerste politieauto’s ter plaatse, helaas bleek het slachtoffer al langer in het water te liggen en kon geen enkele hulp meer baten.

De gearriveerde traumaheli vloog een controleronde en keerde terug naar de basis. Ook een politiehelikopter maakte kort opnamen van de omgeving. Hierna vertrokken de hulpdiensten en werd later het lichaam door een politiekraan uit het water gehaald.

Door de Forensische Opsporing werd in een opgezette tent een groot gedeelte van de middag onderzoek rond de vindplaats gedaan. Aan het eind van de middag maakte de politie bekend, dat het de sinds 26 september vermiste man een 79-jarige man uit Amstelveen betrof.

Op de foto: De komst van politie, brandweer, een duikteam en een traumaheli mogen niet baten. Foto: Jan Uithol.