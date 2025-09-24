Verbinding als fundament: ondernemers ontmoeten elkaar in Het Rechthuis

Uithoorn – In maart 2024 werd Het Rechthuis het decor van een avond waarop ondernemerschap in Uithoorn en De Kwakel een gezicht kreeg. De feestelijke finale van de eerste verkiezing Onderneming van het Jaar bracht zes winnaars op het podium, maar het was vooral de collectieve energie van de lokale ondernemersgemeenschap die de avond kleur gaf. Niet alleen werden titels uitgereikt, ook ontstonden nieuwe verbindingen: kennismakingen tussen ondernemers die elkaar tot dan toe slechts van naam kenden, verhalen die gedeeld werden, en samenwerkingen die hun oorsprong vonden in een spontane ontmoeting.

Die avond bleek meer dan een slotstuk van een verkiezing; het werd een beginpunt. Want in een gemeente waar bedrijvigheid bloeit, blijkt het onderlinge contact nog lang niet vanzelfsprekend. “Ik wist niet eens dat dát bedrijf hier zat,” klonk het meermaals. Juist daarom wordt maandag 10 november opnieuw een moment gecreëerd, waarop ontmoeting en inspiratie centraal staan. In Het Rechthuis vindt dan een ondernemersborrel plaats, bedoeld voor zelfstandigen, start-ups en gevestigde bedrijven uit Uithoorn en De Kwakel.

In een informele setting, met ruimte voor gesprek en uitwisseling, wordt het ondernemersklimaat gevoed. Niet met speeches of presentaties, maar met verhalen van mensen die dagelijks bouwen aan hun onderneming. De organisatoren, die inmiddels werken aan de tweede editie van de verkiezing in 2026, benadrukken het belang van deze tussentijdse ontmoetingen. Want een sterk lokaal ondernemersnetwerk ontstaat niet alleen tijdens verkiezingsavonden, maar juist in de momenten daartussen; wanneer ideeën worden gedeeld, samenwerkingen ontstaan en de kracht van de regio zichtbaar wordt.

De toegang tot de borrel is kosteloos en inclusief hapjes en drankjes. Aanmelden kan tot 1 november via info@verkiezing-ovhj.nl. De avond begint in Het Rechthuis in Uithoorn, waar opnieuw zichtbaar zal worden hoe veelzijdig en veerkrachtig ondernemend Uithoorn is.

Op de foto: Welkom op 10 november op de ondernemersborrel voor zelfstandigen, start-ups en gevestigde bedrijven uit Uithoorn en De Kwakel. Foto: aangeleverd.