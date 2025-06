Veiligheidsmaatregelen na tweetal explosies

Uithoorn – In de nacht van verleden week maandag op dinsdag schrokken bewoners in Legmeer-West rond 05.00 uur wakker van een enorme knal. Op de Ransuil bleek bij een appartementencomplex een explosief tegen een glazen toegangsdeur te zijn ontploft. Er sneuvelden diverse ruiten en ook de omlijsting van de deur raakte ontzet.

Helaas voor de bewoners bleef het hier niet bij. Donderdagochtend rond 04.00 uur weer een hele harde knal Opnieuw is geprobeerd de toegangsdeur met een vuurwerkbom op te blazen en was er nog meer schade.

Naar aanleiding van twee explosies op 24 en 26 juni bij het appartementencomplex van nummers 2 tot en met 36 aan de Ransuil in Uithoorn heeft de gemeente in samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie directe maatregelen genomen om de veiligheid in de buurt te waarborgen. Hoewel er bij de incidenten geen slachtoffers zijn gevallen, is er schade ontstaan aan de portiek van het complex. De gebeurtenissen hebben geleid tot zorgen onder bewoners in de wijk.

Cameratoezicht

Op last van de Officier van Justitie is met spoed een bewakingscamera geplaatst op de kruising van de Ransuil en de Torenvalk. Deze maatregel is bedoeld om de openbare orde te handhaven en heeft ook een preventieve werking. De burgemeester besluit op korte termijn over een langduriger inzet van cameratoezicht.

Daarnaast is het toezicht door de politie in de wijk opgevoerd. In de avond- en nachturen wordt er extra gesurveilleerd. Ook is er voor het getroffen adres een ‘Afspraak op locatie’ ingesteld, wat betekent dat meldingen vanuit dit adres met prioriteit worden behandeld door de meldkamer. De bewoners en omwonenden van de Ransuil krijgen deze week een brief met meer informatie.

Melding doen

Iets verdacht gezien? Maak hiervan dan melding via 0900-8844 of bij spoed via 112. Anonieme meldingen kunnen worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente via gemeente@uithoorn.nl of met de politie via 0900-8844.

Veiligheidsmaatregelen na twee explosies. Jan Uithol.