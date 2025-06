Veiligere rotonde op kruising Koningin Maximalaan/Faunalaan in zicht

Uithoorn – De gemeente Uithoorn werkt constant aan een verkeersveiligere toekomst, zoals staat beschreven in de mobiliteitvisie. De rotonde op de kruising Koningin Maximalaan/Faunalaan wordt aangepast om de veiligheid voor met name fietsers te verbeteren.

Het college heeft hiervoor een voorlopig ontwerp opgesteld, waarin de rotonde behouden blijft, maar compacter wordt uitgevoerd. Hierdoor neemt de snelheid van het verkeer af en komt het fietspad op grotere afstand van de rijbaan te liggen. De rotonde zal daarmee volledig voldoen aan de huidige richtlijnen voor verkeersveiligheid.

Verbeteringen voor fietsers

Een belangrijke aanpassing is de aanleg van een nieuw fietspad aan de westzijde van de Faunalaan. Hierdoor hoeven fietsers minder vaak over te steken en wordt de route overzichtelijker en veiliger. Deze ingrepen dragen bij aan een beter fietsnetwerk in Uithoorn en stimuleren het gebruik van de fiets als duurzaam vervoermiddel. Wethouder Jan Hazen, portefeuille Mobiliteit & Infrastructuur, geeft aan: “De verkeersveiligheid op deze rotonde vraagt om verbetering. Met de voorgestelde aanpassingen zorgen we voor een overzichtelijkere en veiligere situatie, vooral voor fietsers. Het is belangrijk dat de infrastructuur aansluit bij het huidige gebruik en voldoet aan de geldende richtlijnen.”

Aanleiding en achtergrond

De huidige rotonde dateert uit 2005, toen de Koningin Maximalaan nog een provinciale weg was met een maximumsnelheid van 70 km/u. Sindsdien is de verkeerssituatie sterk veranderd. De komst van de N201 en de aanleg van fietspaden hebben geleid tot een andere verkeersdynamiek. Een recente verkeersveiligheidsaudit, uitgevoerd na een ernstig ongeval, toont aan dat de huidige inrichting niet meer voldoet aan de meest recente richtlijnen voor rotondes met fietspaden. Aanpassing is daarom wenselijk.

Planning en uitvoering

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het benodigde budget van 1.155.000 euro voor de voorgestelde aanpassingen. Daarmee kan het voorlopig ontwerp na de zomer van 2025 worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In het voorjaar van 2026 volgt de aanbesteding van de werkzaamheden, waarna de uitvoering na de zomer van dat jaar van start gaat. De vernieuwde rotonde en fietspaden kunnen dan naar verwachting vóór de zomer van 2027 in gebruik worden genomen. Volgens wethouder Jan Hazen is deze planning realistisch: “Dat lijkt misschien nog ver weg, maar voor dit soort ingrijpende verkeersprojecten – met onderzoek, ontwerp, besluitvorming en uitvoering – is dit een vlot en zorgvuldig traject.”

Veiligere rotonde op kruising Koningin Maximalaan/Faunalaan in zicht. Foto: gemeente Uithoorn.