Veel kinderen bij stokstaartjestrainingen hockeyclub Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen zondag was de eerste van acht stokstaartjestrainingen, die hockeyclub Qui Vive elk najaar en voorjaar organiseert voor kinderen van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2 basisschool). Bijna 60 jongens en meisjes hadden zich voor deze trainingen aangemeld.

Voor niet ingewijden: in het hockey vormen stokstaartjes een lesprogramma of training voor de jongste jeugd (kleuters), die op een speelse manier kennismaken met de sport, niet te verwarren met het dier stokstaartje. Deze programma’s, die vaak uit acht trainingen bestaan, maken hockey leuk en toegankelijk voor kinderen door middel van spel en actieve oefeningen.

Spelenderwijs

Nadat alle kinderen hun badge en eventuele leenstick hadden opgehaald, kon om 9.30 uur de vrolijke warming-up met muziek beginnen. Daarna gingen de kinderen in kleinere groepjes aan de slag met inspirerende oefeningen, waarin ze spelenderwijs kennismaken met hockey.

Sommige kinderen waren al bekend met Qui Vive, omdat ze al meerdere stokstaartjesblokken gehockeyd hadden. Maar voor een heleboel kinderen was het ook helemaal nieuw. Sommigen kwamen samen met een vriendje of vriendinnetje en anderen kwamen alleen en maakten op deze manier juist weer nieuwe vriendjes.

Dag geslaagd

Langs de lijn was het ook gezellig druk met alle ouders, die soms met lekker kopje koffie hun opgroeiend kinderstrooisel lekker zagen bewegen en hockeyen. Na afloop was er zoals gebruikelijk limonade voor alle kinderen en werden de eerste ervaringen uitgewisseld. Gezien de vele stralende en blozende kinderen leek het ondanks een kort regenbuitje een geslaagde ochtend.

De dag was verder ook geslaagd bij Qui Vive, want in de middag wonnen zowel het eerste damesteam (1-0 tegen Overbos) en het eerste herenteam (3-1 tegen Groen Geel).

Ook de zondagochtend sportief voor de kinderen starten? Stuur dan een mail naar stokstaartjes@quivive.nl en er wordt contact opgenomen.

In het hockey vormen stokstaartjes een lesprogramma of training voor de jongste jeugd (kleuters), die op een speelse manier kennismaken met de sport. Foto: aangeleverd.