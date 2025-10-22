Uitreiking Rabo ClubSupport-cheques in De Kwakel

De Kwakel – Verleden week vond in Dorpshuis De Quakel de uitreiking plaats van de Rabo ClubSupport actie. Mavis Liesdek mocht namens Rabobank Regio Schiphol de cheques persoonlijk overhandigen aan vijf Kwakelse verenigingen.

In aanwezigheid van zo’n zeventig bezoekers van de wekelijkse KBO-middag werden de bedragen feestelijk bekendgemaakt. De volgende verenigingen mochten een cheque in ontvangst nemen: KBO De Kwakel, Stichting AED De Kwakel, Stichting De Kwakel Toen & Nu, Stichting Dorpshuis De Kwakel en Bridge-vereniging De Kwakel.

Enthousiast

Gedurende de stemcampagne konden leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op de verenigingen, waarvan zij vonden dat deze een extra duwtje in de rug konden gebruiken. Dankzij die stemmen zijn de uiteindelijke bedragen tot stand gekomen.

Dankbaar

Tijdens de uitreiking werd ook verteld waar de bijdragen voor gebruikt gaan worden: van het aantrekken van nieuwe doelgroepen en de aanschaf van een nieuwe AED tot een printer of een bijdrage aan andere kosten. Alle verenigingen reageerden enthousiast en zijn dankbaar voor dit extra steuntje in de rug, dat uiteindelijk ook de leden en het dorpsleven in De Kwakel ten goede komt.

Op de foto: Cheques voor Kwakelse verenigingen. Foto: Ron Koppenol.