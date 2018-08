Uithoornse schittert in prijswinnende eindexamen film

Uithoorn – Elk jaar maken studenten van de Nederlandse Filmacademie een film of documentaire als afstudeerproject. In de lichting van dit jaar (2018) schittert de 12 jarige Tara Punt uit Uithoorn met een rol als jongste zuster in de korte film “Sisters”.

De film “Sisters” is een indrukwekkende film over drie zussen die opgroeien in verwaarlozing. Ze zijn overgeleverd aan elkaar en overleven zolang ze samen zijn. De jongste probeert uit alle macht haar zussen bij elkaar te houden, terwijl de oudste twee zussen juist hun ondraaglijke thuissituatie proberen te ontvluchten. Het bijzondere aan deze korte film is dat er niet in gesproken wordt maar de emoties uitgebeeld worden via dans en muziek.

Deze film en de andere projecten van de Nederlandse Filmacademie zijn eind juni in première gegaan in het Eye in Amsterdam. Inmiddels heeft de film “Sisters” de Topkapi Fictie prijs gewonnen en de publieksprijs van het Eye film festival 2018.

De film zal Zondag 19 Augustus 2018 om 23:29 uitgezonden worden op NPO3.

Voor meer informatie check de site www.sistersdefilm.nl

copyright Daphne Lucker (regisseuse film Sisters)