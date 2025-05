Uithoornse ondernemers maken kans op publieksprijs bij Ondernemingsverkiezing NH

Uithoorn – Het Uithoornse ondernemersduo Jaap Waverijn en Annalies Outhuijse, oprichters van WaouW Outdoor Escape Games, is genomineerd voor de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2025 in de categorie ‘De Belofte’. Naast de vakjuryprijs dingen ze ook mee naar de publieksprijs en inwoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen daarbij helpen door hun stem uit te brengen.

Na de succesvolle start met spellen op Texel, de geboortegrond van Jaap, is de focus van WaouW Outdoor Escape Games de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar Uithoorn en de regio, waar Jaap en Annalies wonen. Hier bouwden zij hun creatieve bedrijf verder uit met unieke ervaringen zoals de outdoor escape game in bamboelabyrint Nirwana en een uitdagende escapetocht De Kroongetuige door Uithoorn en De Kwakel. Met die laatste wonnen ze in 2024 de lokale ondernemersprijs in de categorie ‘Starter’.

WaouW is inmiddels stevig verankerd in de regio en werkt aan meerdere nieuwe spellen, die de lokale gemeenschap verbinden. Zo ontwikkelen ze een escape game in samenwerking met Poldersport De Kwakel, een interactieve beleving voor de nieuwe Dorpengids Uithoorn en De Kwakel en een spel in het kader van ‘80 jaar vrijheid’ in samenwerking met de gemeente.

De spellen van WaouW zijn meer dan een escape game. Ze nodigen uit om samen op pad te gaan, offline te zijn en echt verbinding te maken, met elkaar én met de omgeving. Leuk is dat spelers niet alleen mensen uit de regio zijn. Het bedrijf heeft spelers uit het hele land mogen ontvangen en daar profiteert de hele regio en in het bijzonder ook de horeca van.

Uithoorn en De Kwakel kunnen Jaap en Annalies helpen om ook de publieksprijs in de wacht te slepen. Stemmen kan tot de verkiezingsavond op 21 mei via de officiële website van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland. Stemmen? Ga naar: ovnh.nl/publieksprijs.

Op de foto: Het Uithoornse ondernemersduo Jaap Waverijn en Annalies Outhuijse. Foto: aangeleverd.