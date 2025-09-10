Uithoornse ‘onbekende schrijver’ lanceert weerwolvenboek

Uithoorn – Verleden week is de roman ‘Vahráti – De weerwolven, de weetikveels of wij’, geschreven door Uithoornaar Cliff Tjong, verschenen. De voorgeschiedenis: Ooit vertelde hij een spannend, spontaan verzonnen kampvuurverhaal, met zijn twee kinderen en hun vier vakantievrienden in de hoofdrol. Eenmaal volledig op papier gezet, waren de kinderen van toen al twintigers. Veranderingen die de originele karakters in werkelijkheid hadden ondergaan, werden in het boek ingepast. “De transformatie van puber naar jongvolwassene is soms net zo groot als weerwolven bij volle maan”, merkt de schrijver veelzeggend op.

In het verhaal beginnen vier experts zelfverzekerd aan hun missie, maar stuiten al snel op louter tegenslagen. De ondergrondse ruïne van een verloren gewaand kasteel vormt het decor voor bloedstollende confrontaties, waarbij raadselachtige teksten en mysterieuze ‘weetikveels’ de chaos compleet maken. Spanning en humor wisselen elkaar daarbij voortdurend af, waardoor de roman lastig in een hokje te plaatsen is.

Zo vat hij het zelf in één lange zin samen: “Een hedendaags avontuur vol verrassende wendingen en absurde oneliners over een zoektocht naar weerwolven en twee vermiste meisjes, die al vanaf het begin is gedoemd te mislukken.”

In 2023 introduceerde tv-programma Eus’ Boekenclub de rubriek ‘De onbekende schrijver’. Hierin worden personen geïnterviewd die bezig zijn met het schrijven van hun debuutroman. Cliff Tjong was een van de eersten die uitvoerig hierover mocht komen vertellen. ‘Vahráti’ ligt in alle Uithoornse boekwinkels.

Op de foto: Cliff Tjong met zijn nieuwe boek. Foto: aangeleverd