Uithoornse fotografen in de prijzen bij fotowedstrijd

Uithoorn – Leden van Fotokring Uithoorn hebben deze zomer indruk gemaakt bij de prestigieuze Holland Image Salon, de enige internationale fotowedstrijd die op Nederlandse bodem wordt georganiseerd. De wedstrijd, die fotografen uit de hele wereld aantrekt, kende dit jaar 359 deelnemers uit 52 landen. De organisatie was in handen van Marcel van Balken, zelf al sinds 1976 lid van Fotokring Uithoorn.

De Holland Image Salon is een internationaal erkende fotocompetitie waarbij een vakjury – dit jaar bestaande uit vier gerenommeerde fotografen uit drie verschillende landen – bepaalt welke inzendingen een zogenaamde acceptatie verdienen. Deze erkenning betekent dat een foto voldoet aan hoge artistieke en technische standaarden en wordt opgenomen in de officiële selectie.

Recentelijk vond de feestelijke presentatie plaats in de bioscoopzaal van Amersfoort, waar alle geaccepteerde foto’s werden getoond aan een publiek van deelnemers en belangstellenden. Drie leden van Fotokring Uithoorn hadden werk ingezonden in diverse categorieën, waaronder portret, architectuur, zwart-wit en kleur. De spanning was voelbaar, maar sloeg al snel om in vreugde.

Helen Witte wist maar liefst vier acceptaties te behalen. Chris Treffers en Mariëlle van der Putte kregen ieder twee acceptaties toegekend én sleepten bovendien één van de veertien felbegeerde awards in de categorie architectuur in de wacht. Een uitzonderlijke prestatie, die niet alleen de individuele fotografen eert, maar ook de kracht en kwaliteit van de Fotokring als geheel benadrukt.

Fotokring Uithoorn telt ruim 25 leden en komt tweewekelijks bijeen in de Bilderdijkhof. Naast maandelijkse verkiezingen van de ‘foto van de maand’, kunnen leden vier keer per jaar deelnemen aan afdelingswedstrijden. De deelname aan de Holland Image Salon toont aan dat de vereniging ook op internationaal niveau haar sporen verdient.

Op de foto: De foto van Chris Treffers. Foto: aangeleverd.