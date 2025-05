Uithoornaar koos weg naar rookvrij leven

Uithoorn – Minimaal een pakje sigaretten per dag. Dat was jarenlang de realiteit van Thomas Sebastiaan. Maar nu, na een slechts een 4,5 uur durende training, is hij helemaal rookvrij. In dit interview vertelt hij openhartig over zijn transformatie en hoe hij anderen wil inspireren om hetzelfde te doen. Het besef om te stoppen, was een bijzonder moment.

“Ik was al een tijdje zoekende naar verandering”, begint Thomas. “Toen ik op een zonnige dag langs de Amstel fietste en Uithoorn voor het eerst ontdekte, voelde ik me meteen thuis. De gezellige terrassen langs het water, de bootjes en de ontspannen sfeer gaven me een nostalgisch dorpsgevoel. Ik stak een sigaret op en genoot met een speciaal biertje in mijn hand van het moment. Maar diep van binnen wist ik dat ik meer uit het leven wilde halen. Toen ik een oude bekende tegenkwam, viel het me meteen op hoe vitaal en energiek hij eruitzag. Hij had tien jaar geleden een stoppen-met-roken-cursus gevolgd en sindsdien nooit meer gerookt. Het raakte me, omdat ik zelf al jaren worstelde met mijn rookverslaving. Het voelde alsof ik een uitweg had gevonden.”

Gezondheid, uiterlijk en energie

De grootste veranderingen sinds hij is gestopt, zijn vooral uiterlijke kenmerken. “Mijn huid is enorm opgeknapt”, vertelt Thomas enthousiast. “Voorheen werd ik soms wel 20 jaar ouder geschat door mijn grauwe rokershuid. Dat is verleden tijd. Mijn conditie is verbeterd, ik voel me energieker en heb veel meer zelfvertrouwen. Het is alsof ik een tweede jeugd heb gekregen.” Daarnaast merkte hij een andere belangrijke verandering: “Mijn directe omgeving is opgelucht. Mijn vrienden en familie maakten zich zorgen om mijn gezondheid.”

Kosten vergoed

Thomas is nu zelfs een ambassadeur geworden van een project, waarover meer informatie staat op www.ikstopermee.nl. “Ik wil mijn ervaring delen en anderen helpen”, zegt Thomas vastberaden. “Daarom werk ik mee aan ‘Heel Uithoorn stopt’, een speciale dag op 30 juni. Iedereen die wil stoppen met roken kan zich aanmelden. De slaagkans is hoog: 68% van de deelnemers rookt na de cursus nooit meer. En als je zorgverzekering meewerkt, kun je de kosten vergoed krijgen.”

De Uithoornaar heeft een inspirerend advies voor mensen die twijfelen of ze moeten stoppen. “Iedereen moet het zelf weten, maar als je ergens een stemmetje hebt dat zegt dat je eigenlijk wilt stoppen: probeer het. Je hebt niets te verliezen, alleen maar te winnen. Het bijzondere aan de cursus was dat ze de verslaving helemaal ontleedden. Niet alleen de lichamelijke verslaving, maar vooral de psychologische truc erachter. Er wordt uitgelegd hoe sigaretten werken en waarom je denkt ze nodig te hebben. Dat inzicht was een enorme eyeopener. Tijdens de cursus is er een speciaal ogenblik waarop je heel bewust je laatste sigaret rookt. Dat was een krachtig moment voor mij. Daarna was het klaar. De behoefte was weg. Geen ontwenningsverschijnselen, geen drang om te roken. Het leek bijna te mooi om waar te zijn, maar nu, tien maanden later, weet ik dat het écht werkt.”*

Met zijn inspirerende verhaal hoopt Thomas dat meer mensen de stap durven zetten naar een rookvrij leven. En wie weet: misschien is Uithoorn binnenkort de eerste rookvrije stad van Nederland.

Uithoornaar Sebastiaan Thomas koos de weg naar een rookvrij leven. Foto: FIT.nl.