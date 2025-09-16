Tweede Buurtenfestival in aantocht

Uithoorn/De Kwakel – Het barst het weer los: het Buurtenfestival in gemeente Uithoorn op zaterdag 27 september. Deze tweede editie belooft een dag te worden vol ontmoeting, plezier en verrassingen: van alpaca’s knuffelen tot taarten bakken, van sportinstuiven tot folklore in kleurrijke kostuums.

“Uithoorn is zoveel meer dan een dorp naast Amsterdam”, zegt wethouder José de Robles met een brede glimlach. Hij is de aanjager van het Buurtenfestival samen met projectleider Naomi Heidinga. “We hebben een rijk cultureel en sportief aanbod, maar dat moet je wel leren kennen. Daar krijg je zaterdag 27 september alle kans voor.”

Week van de Ontmoeting

Het Buurtenfestival valt op dezelfde dag als de landelijke Burendag én midden in de Week van de Ontmoeting. Een bewuste keuze, vertelt De Robles: “In onze drukke samenleving is het elkaar écht ontmoeten niet meer zo vanzelfsprekend. Hoe vaak maak je nog een praatje met een buurtgenoot? Dit festival is een uitnodiging om dat wél te doen.”

Voorafgaand aan dit evenement heeft de gemeente contact opgenomen op met organisaties, (sport)clubs en particulieren met de vraag hun deuren te openen. Om te laten zien wat ze te bieden hebben. Het resultaat? Een divers aanbod qua organisaties, verenigingen en enthousiaste inwoners doen mee. “Er is aanbod voor alle leeftijden. Van jeu de boules tot JUMP Freerun, je kunt alles proberen!”

Heel Uithoorn Bakt

Nieuw dit jaar is de taartenbakwedstrijd ‘Heel Uithoorn Bakt’, georganiseerd door Uithoorn voor Elkaar in wijkcentrum Bilderdijkhof. En wie mag de taarten proeven en beoordelen? Juist: wethouder José de Robles. “Ik kijk er enorm naar uit”, lacht hij. “Niet alleen om te proeven, hoor. Maar vooral om te zien hoe mensen samenkomen rond iets simpels als een taart. Dat is de kracht van dit festival. Meld je vooral nog aan voor dit onderdeel, want er zijn nog een paar plekjes vrij.”

Badeendjes, alpaca’s en sporten

Voor de avonturiers is er het Bamboelabyrint in De Kwakel, en wie liever iets zachts om te knuffelen zoekt, kan terecht bij zorgboerderij Inner-Art voor een ontmoeting met alpaca’s. In De Scheg kun je lasergamen en er zijn demonstraties en presentaties van lokale verenigingen. De Robles: “En ja, het NK Badeendjes vissen keert terug. Vorig jaar was dat zó’n succes, we kwamen zelfs op het Jeugdjournaal.” Hij vervolgt: “Of je nu één activiteit kiest of de hele dag blijft hangen, je mag uiteraard zelf kiezen. Kom gezellig langs, doe mee, en ontdek hoe leuk jouw buurt eigenlijk is!”

BBQ en gezelligheid

De dag wordt afgesloten met een gezellige barbecue bij De Scheg. Deze begint om 17 uur, en kost 15 euro per persoon. De barbecue het enige onderdeel van de dag dat niet gratis is. Alle andere activiteiten zijn kosteloos. Mee-eten, dan graag aanmelden via info@horecadescheg.nl.

Meer informatie over het programma, locaties en tijden staan op www.uithoornactief.nl/buurtenfestival.

Wethouders De Robles (midden) en Hoekstra (rechts) deden vorig jaar fanatiek mee aan het 1e NK Badeendjes vissen. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.