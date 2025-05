Tuin Bram de Groote viert 25-jarig jubileum

Uithoorn – Al 25 jaar lang is Tuin Bram de Groote een bijzondere plek aan de Boterdijk waar natuur, rust en betrokkenheid samenkomen. De tuin wordt wekelijks met veel toewijding onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. Elke woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur steken zij samen de handen uit de mouwen om deze groene parel in topconditie te houden. “We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kom gerust eens langs op woensdagochtend om te zien wat we doen”, aldus een van de vrijwilligers.

Feest in het groen: taart, tuin en mooie verhalen

Ter ere van het 25-jarig jubileum werd de gemeente Uithoorn uitgenodigd voor een feestelijke rondleiding. Twee medewerkers kregen een uitgebreide toelichting op het werk van de vrijwilligers en de rijke biodiversiteit van de tuin. Eerder dit jaar vierde de werkgroep het jubileum al met een inspirerende excursie naar Buitenplaats Leyduin, waar zij door de boswachter werden rondgeleid en genoten van koffie met gebak, aangeboden door Landschap Noord-Holland.

Een tuin vol leven en kleur

Tuin Bram de Groote is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland en omvat onder andere een boomgaard, bloemenweide, moerasbos, borders en een weiland. Dankzij innovatieve beheermethoden zoals sinusbeheer wordt het weiland omgevormd tot een bloemrijk hooiland – een waar paradijs voor insecten.

Bezoek de tuin in volle bloei

Van april tot en met september is Tuin Bram de Groote elke eerste zondag van de maand geopend voor bezoekers. Op zondag 1 juni staan de vrijwilligers klaar om belangstellenden rond te leiden en meer te vertellen over de bloeiende planten, zoals de meidoorn, lijsterbes, Gelderse roos, gele lis, akelei en blauwzwarte rapunzel. Ook de bijzondere tulpenboom (Liriodendron tulipifera) staat deze maand in bloei.

De tuin is zondag 1 juni geopend van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is bereikbaar via de zijingang tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. De toegang is gratis. Kom langs, geniet van de natuur en ontdek hoe waardevol vrijwilligerswerk kan zijn. In Tuin Bram de Groote groeit niet alleen het groen, maar ook de gemeenschap.

Op de foto: Vrijwilligers werken enthousiast in de tuin van Bram de Groote. Foto: Gemeente Uithoorn.