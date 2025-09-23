Truckers brengen verlichting

Uithoorn – Bij Scania aan de Amsterdamseweg in Uithoorn was het zaterdag 20 september genieten voor liefhebbers van schitterend opgebouwde trucks. Er werd de jaarlijkse truckermeeting gehouden en stonden de mooiste vrachtwagens op het terrein tentoongesteld voor bezichtiging.

Kijkje in de cabine

Veel chauffeurs gaven de bewonderaars de gelegenheid om ook even in de cabine te kijken. Zo waren er trucks te zien die van binnen echt helemaal tot rijdend paleis waren verbouwd met de mooiste bekleding en duurste geluidsinstallaties. Ook reden trucks af en aan van chauffeurs die gewoon even gezellig langskwamen voor een praatje, een hapje of een drankje.

Nog meer spektakel

’s Avonds was het nog meer spektakel toen van alle trucks de verlichting brandde. Hiervoor stonden alle motoren te draaien, hoorde je met regelmaat loeiende luchthoorns, kortom alles wat bij een echte truckmeeting hoort. In een tent trad bovendien een zanger op die naast truckersongs ook gezellige meezingers bracht, al met al weer een geslaagde avond.

’s Avonds nog meer spektakel toen van alle trucks de verlichting brandde. Foto: Jan Uithol.