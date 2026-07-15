Tour de Kwakel: na 9e etappe echtpaar Peek aan kop

De Kwakel – Het was een week van extreme temperaturen voor de renners in de Tour de France. In ’t Tourhome in De Kwakel was het ook een week van extremen. Er werd extreem hoog gescoord, de vrouwelijke deelnemers maakten een extreme opmars in de stand, er werden extreme prijzen uitgekeerd en wordt extreem gestreden om de gele trui door een echtpaar.

De Tour de Kwakel is het oudste wielerspel van Nederland. Dorps-genoten uit De Kwakel strijden hierbij jaarlijks tijdens de Ronde van Frankrijk om de gele trui. Deelnemers vullen dagelijks briefjes in met hun voorspellingen, waarna de organisatie dit bijhoudt in het lokale Tourhome.

De etappes in Frankrijk verliepen deze week grotendeels in voorspelbare patronen. De sprints verliepen ordelijk en Tadej Pogacar sloeg twee keer toe in de bergen. Dit leidde tot hoge scores in de Tour de Kwakel. De hoogste dagscore werd bereikt door Jolanda van Rijn en Daphne van der Weele in etappe 6. Zij scoorden beide 16 punten, waarbij Daphne zelfs de eerste 7 aankomende renners juist voorspelde. Een unicum! Dit leverde haar dan ook de gele trui op voor een dag.

Symbool voor de opmars

Deze twee vrouwen staan symbool voor de opmars die de vrouwelijke deelnemers deze week maakten in ‘t Tourhome. Ook Cynthia Peek scoorde bijzonder goed en is na de 9e etappe de beste vrouw in het klassement. Dat Ronald Koeman bij Oranje door een vrouw opgevolgd gaat worden leidt in De Kwakel inmiddels geen twijfel meer.

Saillant detail is dat Cynthia momenteel uit de gele trui gehouden wordt door haar man Bart. Beide wonnen zij al eens de Tour de Kwakel. Bart was tot 2022 jarenlang achtergesteld bij zijn vrouw als het ging om de eindwinst van de Tour. Er zal hem alles aan gelegen zijn de mannelijke emancipatie thuis te voltooien door als eerste meervoudig Tourwinnaar te worden.

Bart en Cynthia worden in de stand op korte afstand gevolgd door Paul Hogerwerf. Hij wist deze week veel extra punten te scoren en is op dit moment dan ook in het bezit van de rode trui. In het ploegenklassement vindt deze Tour voorlopig een unicum plaats. Waar de gele petten in het begin van de Tour vaak van hoofd wisselen, hebben zij dit jaar nog maar één eigenaar gehad. Ploeg Fancy Fair met Bart Peek, Antoine Groot, Daphne van der Weele, Kees van der Meer en Demi Voorn ziet de concurrentie inmiddels wel naderen. De ploegen van kopmannen Paul Hogerwerf en Rick Fransen volgen op korte achterstand.

In de klassementen van de extremen, – jong en oud wel te verstaan – wisselden de truien deze week vaak van eigenaar. Na de eerste Tourweek vindt Berry Schalkwijk zich uiteindelijk terug in de grijze trui. De witte trui is in het bezit van Joey van den Haak. Mede doordat Joey in de etappe van zondag de enige was die Filippo Ganna meenam in zijn voorspelling. Dit leverde hem de Aai Krulpot op. Deze stond helaas voor hem met 50 eurocent niet heel hoog. Dit kwam doordat Frank Droogh de pot de dag ervoor had leeg getrokken met zijn voorspelling van Rick Pluimers. Er werd maar liefst 1,50 euro bijgeschreven op het conto van Frank. Voor de Tour de Kwakel een extreem hoog bedrag! Het gaat in de Tour de Kwakel immers niet om de geldprijzen. Het doet de Tourdirectie dan ook goed dat het deze week ook extreem gezellig was in ’t Tourhome.

Stand na 9e etappe: Bart Peek 77, Cynthia Peek 77, Paul Hogerwerf​ 76, Jolanda van Rijn 76, Sven Vlasman​ 75.

Rode trui: Paul Hogerwerf​ 22, Kees Harte ​22, Jolanda van Rijn 22.

Ploegenklassement: Fancy Fair 236, Kwakelse Dijkentocht 233, Elisabeth fietstocht 229.

Op de foto: Bart en Cynthia. Foto: aangeleverd.