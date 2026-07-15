Scooter brandt uit op Middenweg

Uithoorn – Een scooterrijder is met de schrik vrijgekomen, nadat zijn voertuig tijdens het rijden spontaan in brand vloog op de Middenweg, tussen de Nesserlaan en de N201. De bestuurder wist op tijd te stoppen en van de scooter af te springen. Hij raakte niet gewond.

De brandweer van Uithoorn kwam ter plaatse om de brand te blussen. Het vuur sloeg inmiddels ook over naar de berm langs de weg. Dankzij de harde wind, die haaks op de weg stond, bleef de schade aan de droge bermen met hooi beperkt. Van de scooter bleef nauwelijks iets over; alleen het frame en enkele bedradingen resteren. De brandweer heeft de berm daarna ruim natgespoten om herontsteking te voorkomen.

Op de foto: Scooter brandt uit op de Middenweg. Foto: Jan Uithol.