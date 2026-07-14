Zwemmen: Luca Boorsma wint NK Sprint

Aalsmeer – De 17-jarige zwemmer Luca Boorsma uit Aalsmeer is Nederlands Sprintkampioen. Afgelopen weekend nam hij deel aan het spectaculaire NK Sprint in Amsterdam. Tijdens dit kampioenschap draait het puur om korte afstanden, 50 en 100 meter. Dit zijn favoriete afstanden van Luca en dat bleek ook want hij werd gehuldigd met 4 medailles. Goud op de 100 meter wisselslag én goud op 50 meter rugslag. Daarnaast zilver op de 50 meter vlinderslag en brons op de 50 meter vrije slag. Zijn 50 meter rugslag was fenomenaal. Hij zwom die in precies 25 seconden en daarmee was hij ook de snelste sprinter van de categorie senioren.

Naast medailles voor individuele afstanden ontving Luca Boorsma de ‘bokaal’ voor het sprintklassement in zijn categorie onder de 18 jaar. De KNZB kroont daarmee de allersnelste zwemmers op de 50 meter afstanden en 100 meter wisselslag. Luca bleek de snelste zwemmer op al deze onderdelen. Met maar liefst acht persoonlijke records was het NK Sprint voor Luca een zinderende afsluiting van zijn zwemseizoen.

Foto: ZwemSportFoto.nl, Kees-jan van Overbeeke (Luca Boorsma midden met bokaal).