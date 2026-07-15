Nieuw verhaalraam: een boerenleven van 100 jaar geleden

Vinkeveen – Wie binnenkort langsloopt bij de elektrawinkel van Mar van Spengen aan de Herenweg 159 in Vinkeveen waant zich zomaar een eeuw terug in de tijd. In de etalage is het nieuwe verhaalraam ‘Op de Akker’ te bewonderen: een liefdevol samengesteld tijdsbeeld over de familie Borst en de familie Sinterniklaas, twee Vinkeveense boerenfamilies wier geschiedenis nauw verweven is met het dorp. Een mooie aanleiding voor een wandeling door het dorp en een warm eerbetoon aan de families die Vinkeveen mede hebben gevormd.

Het verhaalraam voert de kijker terug naar het begin van de vorige eeuw, toen het boerenleven in Vinkeveen kleinschalig en zwaar was. Gezinnen waren grotendeels zelfvoorzienend, met gemiddeld maar vijf tot tien koeien, en het werk gebeurde vrijwel volledig met de hand en paardenkracht.

Centraal in het verhaal staan vader Martinus Borst, keuterboer, en moeder Rika Sinterniklaas, met hun kinderen Teun, Dirk (een tweeling), Herman, Marie (eveneens een tweeling) en Adrie. Het gezin woonde op een boerderij ‘Op de akker’, gelegen aan het water van de Gemeenlandsvaart en destijds alleen te bereiken via een woonerf, een loopplank over het water of met de praam.

Het was geen leven van overvloed. De oudste jongens moesten al vanaf hun tiende verjaardag na schooltijd gaan werken als melkknecht bij de boeren in de buurt, uitbetaald in natura met kaas en vlees voor het gezin. Moeder Rika verdiende bij als hulp bij begrafenissen en bruiloften, tegen een fooi van de familie. Het geloof en de zondagsrust vormden een vast ritme in het dagelijks bestaan.

Het verhaalraam volgt ook hoe de familie zich door de generaties heen ontwikkelde: van het sobere boerenbestaan op de akker tot de bekende drogisterij en grutterswinkel aan de Herenweg 169, gestart door de familie Sinterniklaas en later voortgezet door Dirkje Sinterniklaas. Pas na 1956 kregen de Vinkeveners stromend water en elektriciteit, een detail dat treffend illustreert hoe ingrijpend het dorp sindsdien is veranderd.

Bijzondere unieke foto’s, welwillend beschikbaar gesteld door mevrouw A. van de Roest-Borst (87), brengen het verhaal helemaal tot leven: van de melkbussen langs de weg tot de zes zusters Sinterniklaas, van het huwelijk van Martinus en Rika in 1929 tot kiekjes bij de ophaalbrug over de Gemeenlandsvaart.

Op de foto: Manna Sinterniklaas op de fiets bij Gemeentelandse vaartbrug Herenweg/Achterbos rond 1920. Foto: aangeleverd.