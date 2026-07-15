Bloemen centraal tijdens zomerexpositie

Mijdrecht – De galerie van Kunst RondeVenen staat deze zomer volledig in het teken van bloemen. Onder het motto ‘Zeg het met bloemen’ presenteren zestien kunstenaars tot en met 31 juli een gezamenlijke expositie, waarin bloemen vanuit uiteenlopende disciplines en stijlen centraal staan. In augustus volgt een algemene zomerexpositie.

Hoewel de zomervakantie is begonnen, biedt de expositie een aantrekkelijk cultureel uitstapje voor liefhebbers van kunst. De galerie, gevestigd aan Winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht, is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. De deelnemende kunstenaars zijn afwisselend als gastvrouw of gastheer aanwezig. Enkele van hen geven bovendien live demonstraties van hun werkwijze.

Veelzijdige collectie

Aan de bloemenexpositie nemen zestien kunstenaars deel. De tentoonstelling omvat schilderijen, tekeningen, fotografie, beeldhouwwerk en keramiek. Van iedere kunstenaar zijn één of twee werken te zien, waardoor bezoekers kennismaken met een breed scala aan technieken en interpretaties van het thema.

De expositie laat zien hoe veelzijdig bloemen in de kunst kunnen worden verbeeld. Zo maakt Akke Feddema realistische schilderijen en werkt zij tijdens haar aanwezigheid live in de galerie. Annette Bosma toont figuratieve schilderijen, terwijl Gitta ten Hoope indruk maakt met uiterst gedetailleerde botanische pentekeningen en aquarellen. Ook de schilderijen van Aldert Kamp, waaronder zijn bloemrijke landschappen, ontbreken niet. Gosia Kowalska presenteert kleurrijke bloemstillevens en Marian Blokker exposeert haar meer abstracte werken en collages. Marie-Thérèse Willekens laat zich inspireren door het schilderen en plein air en toont landschappen die zij buiten, direct naar de natuur, heeft geschilderd. Mieke Schenk, bekend om haar olieverfschilderijen van landschappen, verrast bezoekers met twee aquarellen. Ria Blommaert laat haar veelzijdigheid zien met figuratieve en abstracte aquarellen. Daarnaast zijn realistische bloemenschilderijen te bewonderen van Henny Woud en Willy van Loon, die naast een klassiek bloemstuk ook een gestileerd boeket exposeert. Fotograaf Frank de Leeuw vormt een bijzondere aanvulling op de tentoonstelling. Als enige fotograaf toont hij modelfotografie waarin bloemen een prominente rol spelen en de geportretteerde vrouwen letterlijk ‘in de bloemetjes zijn gezet’.

Met de combinatie van verschillende disciplines, stijlen en technieken biedt KunstRondeVenen bezoekers een kleurrijke en gevarieerde tentoonstelling die de zomer op artistieke wijze viert.

Op de foto: Bloemen centraal tijdens zomerexpositie. Foto: Wilco de Vries.