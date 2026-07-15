De Kwakel – Voor Trudy uit De Kwakel is een langgekoesterde wens ineens een stuk dichterbij gekomen. Zij heeft 20.000 gewonnen bij de goede doelen loterij Lot of Happiness. De prijs komt op een welkom moment voor Trudy en haar man. Het echtpaar spaart al geruime tijd voor een gezamenlijke vakantie met hun dochters en schoonzonen. Dankzij de gewonnen geldprijs kan die familiereis mogelijk eerder werkelijkheid worden. “Het lijkt ons geweldig om met z’n allen op reis te gaan”, vertelt Trudy. “Daar kijken we al langer naar uit.”

Deelname vanwege goede doel

Naast de kans op prijzen neemt Trudy vooral deel aan de loterij vanwege het goede doel. Via haar lot steunt zij al enkele jaren Make-A-Wish Nederland, de organisatie die wensen vervult van kinderen met een ernstige ziekte. “Ik vind het bijzonder dat kinderen en hun gezin in zo’n moeilijke periode een onvergetelijke ervaring kunnen krijgen”, zegt zij. “Daar draag ik graag aan bij.”

Lot of Happiness draagt een deel van de opbrengsten af aan verschillende goede doelen, waaronder Make-A-Wish Nederland, KiKa en Stichting ALS Nederland. Deelnemers bepalen zelf welk goed doel zij steunen en maken tegelijkertijd kans op geldprijzen. Sinds de oprichting heeft de loterij naar eigen zeggen meer dan 52 miljoen euro opgehaald voor aangesloten goede doelen.

Op de foto: Trudy uit De Kwakel wint 20.000 euro voor droomvakantie met de familie. Foto: aangeleverd.