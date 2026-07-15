Uithoorn – De ambulancedienst had het zondagmiddag druk in Uithoorn. Terwijl hulpverleners werden ingezet bij een medische noodsituatie in een woning, vond vrijwel gelijktijdig een aanrijding plaats tussen een scooter en een fiets op de kruising van de Prinses Maximalaan en de Noorddammerweg. Bij de botsing kwam de fietsster ten val en raakte gewond. Zij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De scooterrijder werd ter plaatse gecontroleerd door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet naar het ziekenhuis en kon zijn weg vervolgen.
Op de foto: Fietser gewond na botsing met scooter. Foto: Jan Uithol