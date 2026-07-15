Groene vingers en verwonderde blikken

Uithoorn – Tijdens de open dag van Tuin Bram de Groote genoten zondag 5 juli jong en oud van alles wat de bijzondere tuin te bieden heeft. De tuin ligt aan de Boterdijk in Uithoorn, recht tegenover Boterdijk 61. De entree bevindt zich aan de zijde van de Elzenlaan. De tuin wordt beheerd door Landschap Noord-Holland en is ingericht als een groene, verwilderde oase.

Bezoekers wandelden langs de boomgaard, bloemenweide, het moerasbos en de kleurrijke borders. Extra publiekstrekker was de voorstelling van Jan Klaassen en zijn poppenkast. Op het terras en tussen het groen keken kinderen en volwassenen zichtbaar met plezier naar de avonturen op het kleine podium. De combinatie van een zomerse voorstelling en een uitbundig bloeiende tuin zorgde voor een ontspannen en sfeervolle middag in het hart van de natuur.

Op de foto: Extra publiekstrekker was de voorstelling van Jan Klaassen en zijn poppenkast. Foto: aangeleverd.