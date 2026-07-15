Ontdek mooiste wandel- en fietsroutes van De Ronde Venen en Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn – Wie deze zomer niet op vakantie gaat, hoeft voor een dag vol natuur, rust en verrassende ontdekkingen niet ver weg. De Ronde Venen en Uithoorn bieden volop mogelijkheden voor een ontspannen wandeling of fietstocht. Van uitgestrekte veenweidegebieden en vogelrijke natuur tot historische forten en schilderachtige waterwegen: de regio heeft alles in huis voor een heerlijk dagje eropuit. Een greep uit het aanbod.

Eén van de bekendste wandelingen in de regio is de Botsholroute bij Vinkeveen. Deze route van ongeveer 13 kilometer voert langs de Vinkeveense Plassen, smalle dijkjes, rietvelden en stille natuurgebieden. Vooral in de vroege ochtend is de kans groot om bijzondere vogels te spotten en te genieten van de rust die het gebied kenmerkt.

Ook de Demmerikroute behoort tot de favorieten van veel wandelaars. Over een afstand van circa twaalf kilometer loopt de route door de Demmerikse polder, langs oude spoorbanen, houtkades en landelijke weggetjes. De combinatie van open landschap en karakteristieke polderstructuren zorgt voor fraaie vergezichten.

Niet ver daarvandaan ligt Marickenland, een natuurgebied tussen Wilnis en Vinkeveen dat zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot een geliefde wandelbestemming. Wandelpaden slingeren door rietvelden, moerasgebieden, bloemrijke graslanden en langs waterpartijen. Het open landschap biedt zicht op het karakteristieke veenweidelandschap van De Ronde Venen, terwijl natuurliefhebbers er tal van vogelsoorten kunnen tegenkomen. Door de overzichtelijke afstanden is het gebied geschikt voor zowel recreatieve wandelaars als gezinnen.

Wie liever een korte wandeling maakt, kan terecht bij Waverhoek. Deze route van ongeveer 2,5 kilometer voert door een klein maar bijzonder natuurgebied tussen Waverveen en Vinkeveen. Lepelaars, purperreigers en andere watervogels laten zich hier regelmatig zien.

Een combinatie van natuur en cultuurhistorie vinden wandelaars op de route Vinkeveense Plassen-Baambrugge. Onderweg voeren historische bebouwing, de Vinkenkade en de omgeving van het voormalige Slot Abcoude langs een deel van de rijke geschiedenis van dit gebied.

Op de fiets

Ook voor fietsers valt er volop te genieten. Het Rondje langs de Amstel is een echte klassieker. Vanuit Uithoorn voert deze tocht van ongeveer 38 kilometer langs de Amstel, Ouderkerk aan de Amstel, Fort Waver-Amstel en Fort bij Uithoorn. Water, oude buitenplaatsen en historische gebouwen wisselen elkaar onderweg af.

Een totaal andere ervaring biedt de Ronde Hoep-route. Vanuit Uithoorn fietsen recreanten door één van de meest open veenweidegebieden van Noord-Holland. Hier bepalen weidse vergezichten, slootjes en grazende koeien het landschap. Vooral tijdens de avonduren krijgt het gebied een bijna schilderachtige uitstraling.

De Fietsroute De Ronde Venen verbindt de mooiste plekken van de gemeente. Over een afstand van ongeveer 43 kilometer voert de route langs Abcoude, Vinkeveen en Uithoorn, waarbij forten, plassen, rietlanden en karakteristieke dorpskernen elkaar afwisselen.

Wie onderweg ook iets wil leren over de geschiedenis van de regio kan kiezen voor de Historische Fietsroute Uithoorn en De Kwakel. Langs diverse locaties vertellen informatiepanelen over het verleden van de omgeving en de ontwikkeling van de dorpen.

Of het nu gaat om een korte avondwandeling, een stevige natuurtocht of een ontspannen fietsdag: deze zomer ligt het vakantiegevoel letterlijk om de hoek.

Op de foto: Ontdek de mooiste wandel- en fietsroutes van De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: aangeleverd.