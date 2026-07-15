De Amstel sluit seizoen af met clubkampioenschappen

Mijdrecht – Afgelopen zondag vonden in het Veenweidebad in Mijdrecht de jaarlijkse clubkampioenschappen van De Amstel plaats. Tijdens deze wedstrijd namen de zwemmers het tegen elkaar op om te laten zien wat ze het afgelopen seizoen hebben geleerd. Het was een gezellige en sportieve dag, waarbij iedereen zijn of haar best deed en er veel mooie wedstrijden zijn gezwommen.

Bij de junioren wist Sinne van Egmond de titel van clubkampioen te veroveren. Lotte Tenback eindigde knap op de tweede plaats en Anne-Fleur de Groot maakte het podium compleet met een derde plek. Bij de senioren ging Nick Sijmons er alweer met de winst vandoor en mag hij zich dit jaar opnieuw clubkampioen noemen. Owen Michels zwom naar een mooie tweede plaats en Iris Bastiaansen behaalde eindelijke haar verdiende derde plek.

De clubkampioenschappen vormden niet alleen een sportieve afsluiting van het seizoen, maar lieten ook zien hoeveel ontwikkeling en plezier er binnen de vereniging aanwezig is. Zwemvereniging De Amstel biedt zowel diploma- als wedstrijd-zwemmers de mogelijkheid om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen, met aandacht voor techniek, conditie en teamgevoel.

Op de foto: De clubkampioenen. Foto: aangeleverd.