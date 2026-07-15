Aalsmeer-Uithoorn – De veertiende editie van Amsterdamse Bos Golf is opnieuw een groot succes geworden. Tijdens het jaarlijkse evenement heeft Rotary Aalsmeer-Uithoorn maar liefst 50.500 euro opgehaald voor Stichting Beat Batten. Daarmee komt de totale opbrengst van de afgelopen drie jaar uit op maar liefst 140.000 euro voor de stichting, die zich inzet voor onderzoek naar de ziekte van Batten, een zeldzame en ernstige stofwisselingsziekte bij kinderen. Door het jaarlijkse golftoernooi draagt Rotary Aalsmeer-Uithoorn bij aan meer aandacht, onderzoek en hoop voor kinderen en families die met deze ziekte te maken hebben.

Amsterdamse Bos Golf is inmiddels uitgegroeid tot een bijzonder evenement, waarin sportiviteit, ontmoeting en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. Met 22 enthousiaste teams, stralend weer, een goed verzorgde catering en een uitstekende sfeer werd het een dag waar deelnemers, sponsoren en vrijwilligers met trots op kunnen terugkijken.

Sponsors

De organisatie noemt een belangrijk onderdeel van het succes de betrokkenheid van sponsoren, vrijwilligers en deelnemers. Rotary Aalsmeer-Uithoorn spreekt grote dank uit aan iedereen die zich voor deze editie heeft ingezet. “Een speciaal woord van dank gaat uit naar de hoofdsponsors Van Rijn Fietsen en Schoonmaakbedrijf L.J. de Vries, die het evenement al jarenlang ondersteunen”, laat de organisatie weten.

Vrijwilligers

‘De inzet van de vrijwilligers, marshals en mensen achter de schermen was onmisbaar. Dankzij hun inzet verliep de dag soepel en konden deelnemers genieten van een sportieve, gezellige en betekenisvolle dag in het Amsterdamse Bos. Met een opbrengst van 50.500 euro voor Stichting Beat Batten kijkt Rotary Aalsmeer-Uithoorn terug op een zeer geslaagde veertiende editie van Amsterdamse Bos Golf.

Op de foto: 50.500 euro voor Stichting Beat Batten. Foto: aangeleverd.