De Hoef – In de tuin aan Molenland 31 in De Hoef verzorgen Jessica Erdtsieck (Salig) en Hans van Kroonenburg (Skoulaman) zaterdag 1 augustus van 16.00 tot 17.30 uur een bijzondere klankreis. Tijdens deze bijeenkomst staan ontspanning, aandacht en beleving centraal.

Een klankreis wordt vaak omschreven als een moment van rust, waarin deelnemers zich laten meevoeren door meditatieve klanken en verstillende geluiden. Synthesizers en subtiele elektronica worden gecombineerd met rustige zang, gesproken teksten en een breed scala aan instrumenten. Klankschalen, klankstaven, chimes, gongs, een sjamanendrum, tongdrum, regenbuis en udu zorgen samen voor een rijk en sfeervol klanklandschap.

Stilte, ontspanning en bezinning

De ervaring vindt plaats in de open lucht, midden in de zomerse rust van de tuin. Het luisteren gebeurt liggend of comfortabel zittend op een zelf meegebracht matje, tuinstoelkussen of hoofdkussen. Daarmee ontstaat een setting waarin alledaagse drukte even naar de achtergrond verdwijnt en ruimte ontstaat voor stilte, ontspanning en bezinning.

Deelname kost 17,50 euro per persoon. Bij aanmelding van twee personen of meer bedraagt de deelnameprijs 15 euro per persoon. Reserveren kan via saligyogaenklank@gmail.com. Meer informatie is te vinden op www.salig.nl.

Op de foto: Zomerse klankreis in tuin De Hoef. Foto: aangeleverd.