Uithoorn – Wielervereniging UWTC zet een belangrijke stap in de verduurzaming van haar accommodatie aan de Randhoornweg. Dankzij subsidies van het Omgevingsfonds Schiphol en de landelijke regeling DUMAVA kan de vereniging een accu-installatie aanschaffen voor de opslag van zelf opgewekte zonne-energie.

De installatie maakt het mogelijk om energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt op te slaan en op een later moment te gebruiken. Hierdoor wordt het clubgebouw minder afhankelijk van het reguliere elektriciteitsnet en kunnen de energiekosten worden verlaagd.

Volgens UWTC draagt de investering niet alleen bij aan een duurzamere bedrijfsvoering, maar helpt deze ook om de contributies en gebruikstarieven betaalbaar te houden. Daarmee blijft de wieler-, toer- en BMX-sport toegankelijk voor een brede groep inwoners van Uithoorn.

De vereniging spreekt haar waardering uit voor de steun van beide subsidieverstrekkers. Dankzij de bijdragen kan UWTC verder werken aan een toekomstbestendige accommodatie en een duurzame sportomgeving voor haar leden.

UWTC investeert met subsidies in duurzame energieopslag. Foto: aangeleverd.