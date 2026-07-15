Verkoop Oostervaart Fase 1 Mijdrecht van start

Mijdrecht – De verkoop van Oostervaart Fase 1 in de nieuwe woonwijk Oosterland is van start gegaan. Oostervaart Fase 1 bestaat uit 27 koopwoningen met een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen. De eerste fase omvat vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, semibungalows en een mix van rijwoningen. Daarnaast is ook één royale vrije zelfbouwkavel in verkoop gegaan. Op deze locatie aan de rand van Oosterland krijgen kopers de mogelijkheid om hun eigen vrijstaande woning te ontwerpen en te bouwen, met volop ruimte en een ligging aan het groen en het water.

Binnenkort gaan ook de beneden-bovenwoningen, onderdeel van Oostervaart Fase 1, in verkoop. Dit woningtype vormt een mooie aanvulling op het huidige aanbod en biedt nieuwe mogelijkheden voor woningzoekenden die op zoek zijn naar een eigentijdse woning in het groene Oosterland.

Later dit jaar volgt bovendien de verkoop van de appartementen en twee unieke waterwoningen op een bijzondere locatie. Daarmee wordt het woningaanbod in Oosterland verder uitgebreid. Geïnteresseerden worden uitgenodigd de project-website in de gaten te houden voor de aankondigingen en actuele informatie over de start van de verkoop.

Oosterland verrijst op de locatie van het voormalige kassengebied aan de Tuinderslaan in Mijdrecht. De nieuwe woonwijk combineert een dorpse uitstraling met veel groen, water en eigentijdse architectuur. De komende jaren groeit Oosterland uit tot een duurzame woonwijk met rond de 800 woningen.

Op de foto: Een artist impression. Foto: aangeleverd.