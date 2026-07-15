Woensdagavond zeilen op Westeinderplassen

Aalsmeer – In de zomermaanden worden al vele jaren Woensdag Avond Wedstrijden (WAW) georganiseerd door Watersport Vereniging Aalsmeer op de Grote Poel van de Westeinder. De wedstrijden zijn toegankelijk voor alle zeilboten op en rond de Westeinderplassen, dus ook voor niet-leden van WVA. De start is elke woensdag om 19.30 uur. De plaats van het startschip is afhankelijk van de windrichting. Vanaf de laatste woensdag in augustus is de start om 19.00 uur in verband met de vroege zonsondergang.

Zeilen en bitterballen

Voor de start geven de deelnemers aan de wedstrijdleiding hun scheepsnaam en de naam van de schipper door. Dit kan in het clubhuis aan de Uiterweg 155 of op de Grote Poel bij het startschip. Na afloop wordt in het clubhuis van de WVA de uitslag, onder het genot van een drankje en een bitterbal, bekend gemaakt. Voor de winnaar is er een passende prijs. Ook is er na elke wedstrijd een prijs voor de boot die op de tiende plaats eindigt. Na afloop van de wedstrijden kan in het clubhuis de bijdrage van 4 euro per wedstrijd voldaan worden. Voor éénmansboten is de bijdrage 3,50 euro. Er zijn totaal vijftien woensdagavonden gepland. De beste tien resultaten tellen mee voor het jaarklassement. Alle deelnemers varen voor eigen rekening en risico mee en het dragen van een zwemvest is verplicht.

Spannend en spectaculair

De wedstrijdleiding bestaat uit Ingrid Meester en Herman van der Meyden. Een keer gaan kijken, wel met de boot op afstand blijven, is een aanrader. Afhankelijk van de wind kunnen de zeilers ook bewonderd worden vanaf het Surfeiland. Geheid genieten van spectaculaire en spannende acties, zeker bij een stevige wind.

Foto: Woensdagavond zeilwedstrijden op de Grote Poel (aangeleverd).