Backpacken met Bibliotheek Amstelland

Uithoorn – De zomervakantie is hét moment om eropuit te gaan, nieuwe verhalen te ontdekken en samen leuke dingen te doen. Daarom organiseert de Bibliotheek Amstelland deze zomer verschillende activiteiten voor kinderen, met als hoogtepunt backpacken met de bieb. Tijdens deze gratis activiteiten legt de bibliotheek een picknickkleed neer en neemt de leukste verhalen mee. Kinderen luisteren naar een mooi verhaal, lezen gezellig mee en gaan daarna zelf aan de slag met creatieve en speelse opdrachten.

Backpacken met de bieb strijkt deze zomer neer op het Mamjo Festival, 25 juli in Uithoorn. “Met backpacken met de bieb willen we kinderen laten ervaren dat verhalen overal te vinden zijn”, vertelt Hiske Deinema, programmamaker bij Bibliotheek Amstelland. “Lezen begint vaak met nieuwsgierig zijn, samen ontdekken en plezier maken. Juist in de zomervakantie is daar alle ruimte voor.”

Meer weten over de bibliotheek in de zomer: www.debibliotheekamstelland.nl.

Op de foto: Backpacken met de bieb. Foto: aangeleverd.