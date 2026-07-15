Trouwen in De Ronde Venen en Uithoorn relatief voordelig

De Ronde Venen/Uithoorn – Wie gaat trouwen, houdt vaak rekening met kosten voor de locatie, de gastenlijst en de trouwkleding. Toch kan ook de keuze van de gemeente een flink verschil maken in het budget. Uit onderzoek van Trouwen.nl naar de tarieven van alle 342 Nederlandse gemeenten blijkt, dat trouwen in zowel De Ronde Venen als Uithoorn goedkoper is dan het provinciale gemiddelde.

Verschillen groot

In De Ronde Venen kost een volledige huwelijksceremonie op vrijdagmiddag, traditioneel één van de populairste trouwmomenten, 526 euro. Dat is 64 euro minder dan het gemiddelde tarief in de provincie Utrecht. Binnen Utrecht zijn de verschillen groot: waar stellen in Woudenberg 364 euro betalen voor een ceremonie op vrijdagmiddag, loopt dat bedrag in de gemeente Utrecht op tot 1.066 euro. Ook in Uithoorn zijn bruidsparen relatief voordelig uit. Daar kost een huwelijksceremonie op vrijdagmiddag 465 euro, wat 75 euro onder het Noord-Hollandse gemiddelde ligt. In die provincie variëren de tarieven op hetzelfde moment van 333 euro in Schagen tot 1.022 euro in Haarlem.

Besparen

Volgens Richard Wiegers van Trouwen.nl zijn veel stellen zich niet bewust van de mogelijkheden om kosten te besparen. “Door bewust te kijken naar een andere gemeente of een minder populair tijdstip, kun je aanzienlijk besparen, zonder dat de dag minder bijzonder hoeft te worden”, zegt hij. “Voor een huwelijk is het namelijk niet noodzakelijk om te trouwen in de gemeente waar een van beide partners woont.”

Wie flexibel is in de keuze van dag en tijdstip, kan ook binnen de eigen gemeente verschillende tarieven tegenkomen. Resumé: in De Ronde Venen kost een volledige ceremonie op werkdagen 526 euro, terwijl de prijs op zaterdag oploopt naar 900 euro. In Uithoorn liggen de tarieven eveneens uiteen. Van maandag tot en met donderdagmiddag bedraagt het tarief 478 euro, op vrijdagmiddag 465 euro en op zaterdag 780 euro.

Het onderzoek laat zien dat de keuze voor een trouwlocatie niet alleen bepalend is voor de sfeer van de grote dag, maar ook voor de uiteindelijke rekening. Voor aanstaande bruidsparen in De Ronde Venen en Uithoorn blijkt, dat de lokale tarieven in elk geval gunstiger uitvallen dan het provinciale gemiddelde.

Op de foto: Trouwen in De Ronde Venen en Uithoorn is relatief voordelig. Foto: aangeleverd.