Deur op kier voor hospitaverhuur in Uithoorn

Uithoorn – De woningnood is hoog. Jaarlijks zijn 100.000 nieuwe woningen nodig. Om dat doel te bereiken wordt, aanvullend op nieuwbouw, ook ingezet op het beter benutten van bestaande gebouwen en hun omgeving. Naast hospitaverhuur zijn ook optoppen, splitsen en transformeren manieren om meer woningen te realiseren.

Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft 7 juli een wetswijziging die hospitaverhuur aantrekkelijker moet maken naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging introduceert een tijdelijk huurcontract voor hospitaverhuur. Ook wordt het voor hospitaverhuurders makkelijker om het huurcontract te beëindigen. Daarnaast kan de jaarlijkse inkomensafhankelijke hogere huurverhoging vervallen of verminderen voor hospita’s die zelf huurder zijn.

Voor de fractie van het CDA Uithoorn-De Kwakel was dit een lang gekoesterde wens en Nico Tijster-man, die al vaker in een raadsvergadering aandacht heeft gevraagd voor het thema Hospita-verhuur, is dan ook erg blij met deze nieuwe ontwikkeling. “Momenteel is het nog zo dat hospita’s toestemming moeten vragen aan het college voor het onderverhuren van een kamer, de fractie zal navragen in hoeverre deze bepaling nu nog actueel blijft.”

Uitzien naar volgende stap

De nieuwe wet Hospitaverhuur stelt thuiswonende kinderen in staat eindelijk de ouderlijke woning alvast te verlaten en het geeft hen een periode van in ieder geval zestig maanden tijd om uit te zien naar een volgende stap. Tijsterman: “Veel jongeren zijn namelijk helemaal niet per sé op zoek naar een woning, zij zoeken vooral woonruimte. Omgekeerd staan veel oudere inwoners van Uithoorn best wel open voor een onderhuurder of zoals dat vroeger werd genoemd een hospitant, al of niet met kost.”

Uit onderzoek blijkt, dat ongeveer een derde van de Nederlanders beschikt over een geschikte ruimte en dat zo’n 8% overweegt hospita te worden. Hiermee komen op termijn ongeveer 100.000 extra woonruimten beschikbaar.

Met de wetswijziging komt er speciaal voor hospitaverhuur de mogelijkheid voor een tijdelijk huurcontract van maximaal vijf jaar met een proefperiode van negen maanden. Als het contract binnen deze proefperiode wordt opgezegd, geldt een opzegtermijn van drie maanden voor de hospita.

Momenteel kan alleen een vast huurcontract, met een proeftijd van negen maanden, worden afgesloten. Veel van de huidige huurcontracten worden al binnen die negen maanden opgezegd, omdat de hospitaverhuurder geen vaste huurovereenkomst wil aangaan.

Op de foto: Deur op een kier voor hospitaverhuur in Uithoorn. Foto: aangeleverd.