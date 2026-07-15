Stichting Leergeld zoekt met spoed nieuwe opslagruimte voor kinderfietsen

De Ronde Venen – De zoektocht naar een nieuwe opslaglocatie voor Stichting Leergeld De Ronde Venen wordt steeds urgenter. De stichting, die kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen ondersteunt met een fiets, moet uiterlijk 1 september haar huidige onderkomen aan de Energieweg in Mijdrecht verlaten. Ondanks een intensieve zoektocht is er nog geen geschikte vervangende ruimte gevonden.

De stichting beheert gemiddeld zo’n honderd fietsen die worden opgeknapt, opgeslagen en vervolgens uitgegeven aan kinderen die anders niet over een eigen fiets zouden beschikken. Voor veel van deze kinderen vormt een fiets een belangrijke schakel in het dagelijks leven. Het maakt zelfstandig vervoer naar school mogelijk, vergroot de kans om deel te nemen aan sportactiviteiten en helpt sociale contacten te onderhouden.

Volgens Stichting Leergeld staat de continuïteit van deze voorziening onder druk wanneer er niet op korte termijn een nieuwe locatie beschikbaar komt. Zonder opslagruimte kan de voorraad fietsen niet worden beheerd en dreigt de uitgifte stil te vallen. De organisatie zoekt daarom met spoed naar een ruimte van ongeveer 100 tot 150 vierkante meter. Een zelfstandige bedrijfsruimte is niet noodzakelijk; ook een afgeschermd gedeelte van een loods, magazijn of bedrijfshal kan voldoen. Belangrijk is dat de locatie goed bereikbaar is, bij voorkeur ook met openbaar vervoer. De uitgifte van fietsen vindt gemiddeld eens per twee weken plaats, waardoor intensief gebruik van de ruimte niet nodig is.

Dringende oproep

Stichting Leergeld doet een dringende oproep aan ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners van De Ronde Venen om mee te denken. Een leegstaande opslagruimte of een ongebruikt deel van een bedrijfspand zou volgens de stichting al een oplossing kunnen bieden. Voor het gebruik van de ruimte is een bescheiden huurbijdrage mogelijk.

De stichting hoopt, dat de gemeenschap kan helpen voorkomen dat kinderen door een gebrek aan opslagruimte hun mobiliteit verliezen. Een passende locatie zou ervoor zorgen dat ook in de toekomst kinderen uit gezinnen met financiële zorgen gewoon naar school, sportclub of vriendjes kunnen blijven fietsen.

Wie een geschikte ruimte beschikbaar heeft of een tip kan geven, kan contact opnemen met Stichting Leergeld De Ronde Venen via janwillem@leergeldderondevenen.nl of telefonisch via 06 – 1713 5915.

Op de foto: Verlies huidige locatie bedreigt fietsvoorziening voor tientallen kinderen in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.