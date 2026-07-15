Traumahelikopter verleent medische assistentie

Uithoorn – De traumahelikopter is zaterdag ingezet voor een medische noodsituatie in de wijk Legmeer-West in Uithoorn. Kort nadat de heli was opgestegen vanuit Aalsmeer voor een eerdere melding, werden de trauma-arts en verpleegkundige met spoed opgeroepen om assistentie te verlenen bij een woning in de wijk.

Naast het traumateam kwamen ook ambulances, brandweer en politie ter plaatse. Nadat het slachtoffer medische hulp had gekregen, werd deze met behulp van een ladderwagen van de brandweer Amstelveen via een dakkapel vanaf de zolderverdieping naar beneden gebracht. Vervolgens is het slachtoffer met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

De traumahelikopter landde op het evenemententerrein in Uithoorn. Tijdens de inzet gaf de piloot uitleg aan belangstellenden, onder wie ouders en kinderen die een kijkje kwamen nemen bij de opvallende gele helikopter. Bij het vertrek werd het publiek op veilige afstand gehouden vanwege de sterke luchtverplaatsing, waardoor gras, zand en stof opwaaiden.

Op de foto: Tijdens de inzet gaf de piloot uitleg aan belangstellenden. Foto: Jan Uithol.