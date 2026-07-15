Vakantie Cultuurweek start op maandag 20 juli

De Ronde Venen – In de eerste week van de schoolvakantie Midden-Nederland, de week van 20 tot en met 24 juli, biedt Cultuurpunt Ronde Venen opnieuw de Vakantie Cultuurweek voor kinderen van 6 tot 12 jaar, alle ochtenden van 08.45 tot 12.45 uur, op basisschool De Fontein aan de Johan van Renessestraat 14 in Mijdrecht. Daar kunnen in twee klaslokalen en een mooie speelzaal voor de workshops, een ruime hal voor de pauze en bij mooi weer natuurlijk het schoolplein activiteiten worden beleefd.

De Vakantie Cultuurweek is er nu voor het vierde jaar op rij. Elk jaar is de Vakantie Cultuurweek weer een feest. De kinderen en kunstdocenten kunnen weer genieten van een diversiteit aan workshops: theater, rap, beeldende kunst, muziek, dans, musical, judo en koken.

Voor deze vierde editie is er weer een geheel nieuw, uitdagend en veelkleurig programma samengesteld, met per dag drie workshops: van stempelen tot judo, van clownerie tot het maken van een stoffenketting, van rap tot showdance, en van musical tot koken.

Op een ochtend komen de kinderen vanaf 08.30 uur binnen. Om 08.45 wordt er gestart met een gezamenlijke opening om op te warmen en in de stemming te komen. Daarna volgen de workshops: verdeeld over drie leeftijdsgroepen van maximaal vijftien kinderen per groep, bezoeken de kinderen drie workshops, een circuit, met na elke workshop een korte pauze van vijftien minuten om wat te eten en te drinken, en te spelen. Om 12.30 uur komen alle groepen bij elkaar, met ook de ouders/grootouders/verzorgers, om te vertellen of te tonen wat er deze ochtend is gedaan en gemaakt.

Kinderen kunnen worden ingeschreven per ochtend. Het is ook mogelijk meerdere ochtenden mee te doen; telkens bij andere workshops. Voor meer informatie: www.cultuurpuntrondevenen.nl.

Op de foto: De Vakantie Cultuurweek start maandag 20 juli. Foto: aangeleverd.