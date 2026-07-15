Thamer Thuis bedankt vrijwilligers

Uithoorn – Tijdens de traditionele zomerborrel van Thamer Thuis werden de vrijwilligers bedankt voor hun trouwe inzet de afgelopen maanden en werden nieuwe vrijwilligers van harte verwelkomd. Voorzitter van het bestuur Wijnie Schmidt gaf in haar speech kort een overzicht van de ontwikkelingen in de hospice zorg. De vrijwilligers waren afgelopen jaar actief in het hospice in De Kwakel maar zeker ook in de thuisinzet in Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en omringende gemeenten.

Op deze gezellige en zonnige middag in het Fort in De Kwakel konden de vrijwilligers en de collega’s uit het wijkteam onder het genot van een hapje en drankje met elkaar bijpraten.

Voor het hospice en de thuisinzet is Thamer Thuis op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meer informatie: 0297 – 540 536 en vragen naar de coördinator. Mailen kan ook: info@thamerthuis.nl.

Op de foto: Tijdens de traditionele zomerborrel van Thamer Thuis werden de vrijwilligers bedankt. Foto: aangeleverd.