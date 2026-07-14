Inschrijven voor 37e Kooyman Polderloop

De Kwakel – Sportievelingen kunnen weer hun loopschoenen aantrekken voor de jaarlijkse Kooyman Polderloop, donderdag 30 juli. De hardloopwedstrijd vormt traditiegetrouw een vast onderdeel van het Polderfeest in De Kwakel en beleeft dit jaar alweer de 37e editie. De organisatie is in handen van atletiekvereniging AKU, die samen met de vrijwilligers van het feestcomité zorgt voor een sportieve en gezellige avond. Start en finish bevinden zich op het feestterrein aan de Evenementenlaan.

Voor alle deelnemers ligt een herinnering klaar. Op de afstanden van 4 en 10 kilometer ontvangt iedere honderdste deelnemer een slagroomtaart. Ook de snelste Kwakelse man en vrouw worden met een taart beloond. Kinderen die deelnemen aan de Kidsrun krijgen bij de finish een medaille en een ijsje. Daarnaast zijn er bekers voor de drie snelste deelnemers van de Kidsrun en de 4 kilometer. Op de 10 kilometer ontvangen de eerste tien heren en tien dames een waardebon. Vooraf inschrijven kan tot en met 28 juli via www.inschrijven.nl. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is eveneens mogelijk vanaf 17.30 uur in de grote tent op het terrein. Hiervoor geldt een toeslag van een euro.

Team Battle

Naast de individuele wedstrijden is er ook dit jaar weer een Team Battle. Teams kunnen deelnemen op zowel de 4 als de 10 kilometer. Bij de 10 kilometer bestaat een team uit minimaal vier en maximaal zes lopers, waarbij de tijden van de eerste vier finishers meetellen voor het eindklassement. Op de 4 kilometer bestaat een team uit minimaal zes en maximaal tien deelnemers. Voor de drie snelste teams op beide afstanden ligt een barbecuepakket klaar. Deelname aan de Team Battle brengt geen extra kosten met zich mee.

Teams kunnen bestaan uit vriendengroepen, sportverenigingen, bedrijven of bijvoorbeeld ouders en leerkrachten van een school. Individuele deelnemers schrijven zich in via www.inschrijven.nl, terwijl het team zich uiterlijk 27 juli moet aanmelden via kooymanpolderloop@gmail.com.

Foto: aangeleverd