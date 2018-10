Thamen Honkbal Pupillen 3 najaarskampioen!

Uithoorn – Thamen ging zaterdagochtend voor een laatste spannende wedstrijd op bezoek bij Vennep Flyers in Nieuw-Vennep.

Thamen had tot nu toe alle wedstrijden gewonnen en Vennep Flyers had maar 1 wedstrijd tot nu toe verloren… wie wordt kampioen?

Thamen was duidelijk onder de indruk deze wedstrijd (misschien waren het de zenuwen) en verliezen helaas… maar door het gelijke aantal wedstrijdpunten, wordt het toch nog één groot feest.

Er is niet 1 kampioen, maar beide teams hebben een gedeelde eerste plaats behaald waarmee er twee Najaarskampioenen zijn!