CSW winnaar in doelpuntrijk duel

Amstelveen/Wilnis – Nadat CSW op dinsdagavond 31 maart in Leiden, in het restant van het eerder stilgelegd duel tegen LFC, een 2-1 nederlaag moest slikken, ging er voor de spelers een weekend extra wachten voorbij om met een reactie te komen. Dit moest dan gebeuren tegen het laaggeplaatste Amstelveen Heemraad, waartegen de eerste ontmoeting in Wilnis eindigde in 3-3.

Het werd een eenzijdig duel. De thuisploeg groef zich in vanaf de eerste minuut, daarmee CSW uitnodigend deze muur te doorbreken. En dit lukte. Als de doelman van de thuisploeg niet enkele fraaie reddingen had verricht, dan had het scorebord bij rust zomaar 0-6 kunnen aangeven. Het bleef bij 0-3 na een van CSW-zijde zeer sterke eerste helft. De doelpuntenmakers, Kramer (verrassende schuiver), Both (van richting veranderd schot) en Oliemans (echte spitsengoal). Aangevers bij de goals, Isarti, De Sa en Kramer.

Grote kans

Na de onderbreking een iets ander spelbeeld. CSW waande zich met de ruime voorsprong al veilig en de gastheren trachtten met opportunistisch spel tot een treffer te komen. Ze waren daarin succesvol, de 1-3 kwam van de voet van Esajas. Er was zelfs een tweede grote kans voor Heemraad nodig om de Wilnissers bij de les te krijgen. En gelukkig voor de talrijk meegereisde supporters kwam het besef al snel.

Nog geen vier minuten na de goal van de thuisploeg ging De Sa er op de snelheid vandoor. Hij omspeelde de Amstelveense sluitpost en schoof de bal binnen voor de 1-4. De score liep nog verder op, want toen de geweldig spelende Mitchell de Zwart op 20 meter van de goal kwam bedacht hij zich geen moment en joeg de linkspoot kiezelhard de 1-5 tegen de touwen. Na deze goal was de wedstrijd gedaan. Heemraad maakte in de 80e minuut nog wel de 2-5, maar daar bleef het bij.

Mooi moment

Na het duel was er een mooi moment op het veld waar spelers en enkele trouwe supporters samenkwamen. De goal die Max Oliemans maakte voor de 0-3 was namelijk zijn 50e in een vertegenwoordigend elftal. Om hem te eren werd er al enige tijd terug een shirt voor hem besteld dat nu dan ook werkelijk aan hem kon worden overhandigd. Het werd gewaardeerd en het tekent de twee-eenheid tussen spelers en aanhang die soms kritisch is, maar er elke wedstrijd staat om hun mannen aan te moedigen.

Zaterdag een thuisduel tegen SCPB’22. Na het 5-4 verlies in Badhoevedorp in de eerste ontmoeting zal CSW op revanche uit zijn. Ingrediënten voldoende voor een mooi duel. Kick-off is zoals altijd om 14.30 uur.

Op de foto: Drukte voor het doel van Amstelveen Heemraad. Foto: aangeleverd.