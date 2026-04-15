Opbrengst bingoavond bij S.V. Argon is voor jeugdafdeling

Mijdrecht – In de kantine van S.V. Argon klonken vrijdagavond 10 april de bekende bingonummers luid en duidelijk door de ruimte. Supportersvereniging De Lijnkijkers organiseerde in de kantine aan de Hoofdweg een drukbezochte bingoavond, die zo’n 85 bezoekers trok. Vanaf 19.30 uur zaten de deelnemers geconcentreerd over hun kaarten gebogen, terwijl Peter Lakerveld de nummers een voor een voorlas. In de volle kantine werd elk getal nauwlettend gevolgd, in de hoop op een winnende rij. Zodra iemand bingo riep, was het om de kaart te controleren en de winnaar te bevestigen.

De avond kende niet alleen spanning, maar ook gezelligheid. Bezoekers werden verwelkomd met een kopje koffie en maakten kans op diverse prijzen. Toch ging het om meer dan alleen om vermaak: de volledige opbrengst van de bingo komt ten goede aan de jeugd-afdeling van Argon. Met een volle kantine, betrokken vrijwilligers en een duidelijk doel blijft de bingoavond een vaste waarde binnen de Argon-familie.

De organiserende verenigingstak, De Lijnkijkers, heeft een lange geschiedenis. De supportersclub werd in 1972 opgericht in Mijdrecht en speelt sindsdien een actieve rol binnen de clubgemeenschap.

Op de foto: De opbrengst van de bingoavond is voor de jeugd van Argon. Foto: aangeleverd.