Scootmobielritten weer van start: Samen genieten van een tocht door de polder

De Ronde Venen – Onder een stralende lentezon zijn de scootmobielritten van Stichting Samens weer van start gegaan. De eerste rit van het seizoen trok een enthousiaste groep van elf deelnemers, begeleid door vier betrokken vrijwilligers. Tijdens de tocht reden de deelnemers in een rustige, aaneengesloten rij door de polder. In deze opstelling staat veiligheid en overzicht centraal, zodat iedereen op een prettige en verantwoorde manier kan deelnemen aan de rit. Hoewel er onderweg weinig ruimte is voor een praatje, wordt er volop genoten van de omgeving en het samenzijn.

Een vast en geliefd onderdeel van de rit is de tussenstop, waar de groep gezamenlijk pauzeert voor een kop koffie met iets lekkers. Dit moment biedt deelnemers de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en gezellig met elkaar bij te praten.

De scootmobielritten vinden plaats op elke eerste dinsdag van de maand en vormen voor velen een fijne manier om eropuit te gaan en actief te blijven. Voor de komende maanden staan er nog zes ritten gepland, telkens met een mooie route door de regio.

De belangstelling voor de activiteit is groot. Momenteel zit de groep vol en is er een wachtlijst. Wie zich wil aanmelden voor de wachtlijst kan contact opnemen via j.sluijs@stichtingsamens.nl.

Op de foto: Onder een stralende lentezon zijn de scootmobielritten van Stichting Samens weer van start gegaan. Foto aangeleverd.