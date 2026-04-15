Tavenu haalt oud ijzer op

De Kwakel/Vrouwenakker – Leden van muziekvereniging Tavenu gaan zaterdag 18 april weer op pad om oud ijzer op te halen in de gebruikelijke wijken van De Kwakel en Vrouwenakker. Inwoners die oud ijzer willen aanbieden, wordt verzocht dit uiterlijk om 13.00 uur aan de weg te plaatsen. De vrijwilligers van Tavenu zorgen vervolgens voor het ophalen. Niet alle materialen kunnen worden meegenomen. Autobanden en koel- en vrieskasten worden nadrukkelijk uitgesloten, omdat de vereniging voor de verwerking hiervan kosten moet maken. Wie beschikt over een grote hoeveelheid of zwaar oud ijzer, kan vooraf contact opnemen met Jan Kas via 06 – 1589 1137, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.

Tavenu hoopt opnieuw op een mooie opbrengst en rekent op de medewerking van de bewoners. Met de opbrengst worden onder meer instrumenten aangeschaft en activiteiten voor jonge muziekleden mogelijk gemaakt.

