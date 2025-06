Tafeltennisvereniging VDO plukt 2.750 euro uit Schipholfondskas

Uithoorn – Het Schipholfonds heeft vrijdag 6 juni een bedrag van ruim 110.000 euro uitgereikt aan organisaties die actief zijn op het gebied van sport en bewegen in de omgeving van Amsterdam Airport Schiphol.

Ook de in ledenaantal groeiende Uithoornse tafeltennisvereniging VDO viel in de donatieprijzen. De club had een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van nieuwe tafeltennistafels en het verzoek werd gehonoreerd. Afgelopen 16 mei kreeg VDO te horen dat er een donatie zou volgen. Hoe die was, stond er niet bij. Uiteindelijk werd afgelopen 6 juni 2.750 euro uitgereikt.

VDO-voorzitter Richard Vos is blij met de financiële toekenning van de aanvraag. “We hadden na zorgvuldige calculatie ingezet op 6.600 euro. Maar het Schipholfonds heeft de zorgvuldige taak om de verdeling uit te spreiden over alle aanvragen. Onze tafels zijn zes jaar oud, kosten rond de 800 euro per stuk. Het helpt aanzienlijk in de nieuwe investeringen die we willen doen.”

Het was de tweede uitreiking van het Schipholfonds in 2025 van in totaal vier uitreikingen. Er werden aan 44 (sport)organisaties donaties uitgereikt. “Er was een recordaantal aanvragen voor deze ronde. Het bestuur heeft zorgvuldig gekeken om het beschikbare budget zo goed mogelijk te verdelen, zodat het Schipholfonds zoveel mogelijk sportclubs kan ondersteunen in hun belangrijke werk voor het lokale sportklimaat”, aldus Aylin Bilic, bestuurslid Schipholfonds.

Nieuwe tafeltennistafels

Het hoogste bedrag in deze ronde ging naar Fietscrossclub de Kombocht uit Bussum. Zij ontvingen een donatie van 6.500 euro voor het vernieuwen van de startheuvel. In 2024 ontvingen in totaal 82 sportclubs en verenigingen een cheque van het Schipholfonds.

Het fonds is in 1994 opgericht met als doel sporten en bewegen te ondersteunen in de ruime omgeving van Amsterdam Airport Schiphol.

Ook tafeltennisvereniging VDO viel in de donatieprijzen. V.l.n.r. namens het bestuur van VDO Jan van der Wal, Astrid Kas en Richard Vos. Foto: aangeleverd.