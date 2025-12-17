Succesvolle signeersessie bij Bruna Amstelplein

Uithoorn – Bruna Amstelplein in Uithoorn bood afgelopen zaterdag opnieuw een podium aan een schrijver. Lokaal auteur Ben Voorend presenteerde zijn verhalenbundel ‘Contact‘ tijdens een sfeervolle signeersessie voor de winkel.

De aankleding – een feestelijk gedekte tafel met bloemen en een opvallende poster – zorgde samen met Voorends kleurrijke South-Parkcolbert voor extra aandacht van voorbijgangers. Het evenement trok een constante stroom van geïnteresseerden en bekenden. Bezoekers konden rekenen op een hartelijke ontvangst, complete met hapjes verzorgd door de echtgenote van de schrijver. Voorend signeerde niet alleen boeken, maar nam ook de tijd voor foto’s en een interview met Rick FM.

“Dit smaakt naar meer”, aldus Voorend. “Volgend jaar hoop ik hier te staan met mijn Amsterdamse verhalen, gebaseerd op twintig jaar uitgaansleven.” Bruna zet de reeks signeersessies voort: donderdagmiddag is jeugdagent Kim te gast met haar boek.

Op de foto: Ben Voorend presenteerde zijn verhalenbundel ‘Contact’. Foto: aangeleverd.