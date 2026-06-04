Spelletjeswedstrijd voor schutters Target

Kudelstaart – Eens in de zoveel tijd raakt de boel bij Handboogvereniging Target stevig ontregeld. Meestal is daar de Fun Commissie bij betrokken. Zo ook dinsdag 2 juni. Er werd een funwedstrijd georganiseerd met het thema spelletjes ‘Mens, erger je niet’. Elf banen moesten de handboogschutters langs, maar het was niet zo dat de beste schutter per se won. Want als het schot de inzet is voor een casinospel, dan moet de bal daarna maar net op het goede nummer vallen. En als bij Monopoly een kanskaart wordt geschoten, kan het zomaar zijn dat daar op staat dat de punten gehalveerd moeten worden. Of de punten van een baangenoot bij elkaar opgeteld moeten worden voor de eigen score. Verder werd er Twister gespeeld, Dammen, Darts, Rummikub en stonden de schutters voor tal van uitdagingen. Bijvoorbeeld Varkentje Prik vanaf een paard en Boter Kaas en Eieren vanaf een balance board.

De hoogste score van de avond was voor Jakob Pazgat met 146 punten. De topper onder de jeugdleden was Carlijn Jansen met een zeer verdienstelijke 98 punten. Niet dat dit voor de prijsuitreiking veel verschil maakte. Die werd namelijk gedaan door middel van een bingospel. Uiteindelijk had iedereen evenveel kans op een van de mooie prijzen. Het prijzenpakket bestond uit, hoe toepasselijk, spelletjes! De Fun Commissie verdient een compliment, er is met veel plezier deelgenomen aan de wedstrijd door de leden van HBV Target. Meer weten over handboogschieten? Kijk dan op www.hbvtarget.nl.

Foto: Varkentje prik en meerdere spelletjes gespeeld (aangeleverd).