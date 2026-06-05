Feadship Heritage Fleet bezoekt Koninklijke De Vries

Aalsmeer – Tijdens het jaarlijks rendez-vous van de Feadship Heritage Fleet meren op 12, 13 en 14 juni een kleine 30 klassieke Feadships af bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer. Alle aangemelde Feadships zijn 60 jaar of ouder en vormen samen een uniek varend erfgoed binnen de Nederlandse jachtbouw. Was de ontmoeting vorig jaar tijdens Sail Amsterdam, dit jaar een bezoek in Aalsmeer.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw viert zijn 120 jarig jubileum. Een mijlpaal (meerpaal) die de historische band tussen de werf en de vloot extra glans geeft. De Feadship Heritage Fleet is in 2013 opgericht door een aantal enthousiaste leden met medewerking en hulp van Feadship. In 2014 vond het eerste Nederlandse rendez-vous eveneens bij Koninklijke De Vries plaats. Destijds bestond de vereniging uit een klein aantal leden. Inmiddels is de Feadship Heritage Fleet uitgegroeid tot een bloeiende internationale vereniging met zo’n 100 varende leden in Nederland, Zuid-Europa en de Verenigde Staten. Wat hen bindt is de gedeelde liefde voor hun jacht en de trots om deel uit te maken van het maritiem erfgoed van de Nederlandse jachtbouw en Feadship in het bijzonder.

Feadship zelf werd in 1949 opgericht door een groep vooruitstrevende jachtbouwers die de Amerikaanse markt wilde veroveren. Dat lukte wonderwel met meerdere jachten die uitgeroepen werden tot Queen of the Show van de New York boatshow door de jaren heen. De reputatie van Feadship was geboren. Heden ten dage is Feadship een samenwerkingsverband tussen Koninklijke De Vries Scheepsbouw, Royal Van Lent Shipyard en De Voogt Naval Architects.

De leden van de Feadship Heritage Fleet beschouwen het als een eer om met hun jacht terug te keren naar de plek waar zoveel liefde, vakmanschap en traditie samenkomen en om met Koninklijke De Vries dit bijzondere jubileum luister bij te zetten. De vloot van een kleine 30 scheepjes is te bewonderen op deze dagen op de Westeinderplassen en natuurlijk in het water achter de scheepswerf (Ringvaart).

Foto: Klassieke Feadships tijdens Sail Amsterdam (aangeleverd).